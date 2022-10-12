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Мошенница обманула на 2 млн тенге искавших работу жителей Темиртау

Редактор:  
Ринат Дусумов
12 Октября 2022, 05:55
Мошенница обманула на 2 млн тенге искавших работу жителей Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Аферистка, обещая выгодное трудоустройство, присвоила более двух миллионов тенге в Темиртау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Старогородской отдел полиции УП Темиртау поступило заявление от 37-летнего жителя города. Он сообщил, что искал работу, причем высокооплачиваемую. Мужчине посоветовали обратиться к некой гражданке, которая могла бы помочь ему. Во время встречи незнакомка вела себя уверенно и напористо, заявив, что якобы имеет возможности, чтобы выполнить любые пожелания клиента по трудоустройству. При этом намекнула о необходимости оплаты своей услуги. А стоила она около 1 млн тенге.

Мужчина, попав под очарование посредницы, решил, что в последующем все затраты с лихвой окупятся, и передал наличными 980 тысяч тенге. После этого женщина в течение двух недель созванивалась с клиентом, утверждая, что вот-вот и он начнет трудиться в престижной фирме. А потом перестала выходить на связь. Обеспокоенный мужчина стал искать даму, но безрезультатно.

Спустя два дня в отдел полиции обратилась 44-летняя женщина. Выяснилось, она тоже искала работу и стала жертвой мошеннических действий той же самой аферистки. Попытка трудоустройства обошлась потерпевшей в 1 млн 200 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили подозреваемую – 36-летнюю женщину. Она дала признательные показания. Начато досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество».

Карагандинская область   Борьба с преступностью   Мошенничество  
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