25 Июля 2022 16:28

Мошенница обманула алматинцев на 300 млн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Молодая женщина обещала победу в тендерах и обманным путем завладела 300 млн тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Согласно материалам уголовного дела, подозреваемая, ссылаясь на «хороших знакомых», обещала гражданам участие и победу в тендерах. В настоящее время в нашем подразделении с участием гражданки С. расследуются пять уголовных дел. Сумма материального ущерба, причиненного потерпевшим, составляет 300 млн тенге. Подозреваемая сейчас находится под стражей. Досудебное расследование продолжается. Устанавливается причастность женщины к другим эпизодам», – сообщил начальник управления полиции Ауэзовского района департамента полиции г. Алматы Улан Абулхайыр.