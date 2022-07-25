Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Мошенница обманула алматинцев на 300 млн тенге
25 Июля 2022 16:28

Мошенница обманула алматинцев на 300 млн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Молодая женщина обещала победу в тендерах и обманным путем завладела 300 млн тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Согласно материалам уголовного дела, подозреваемая, ссылаясь на «хороших знакомых», обещала гражданам участие и победу в тендерах. В настоящее время в нашем подразделении с участием гражданки С. расследуются пять уголовных дел. Сумма материального ущерба, причиненного потерпевшим, составляет 300 млн тенге. Подозреваемая сейчас находится под стражей. Досудебное расследование продолжается. Устанавливается причастность женщины к другим эпизодам», – сообщил начальник управления полиции Ауэзовского района департамента полиции г. Алматы Улан Абулхайыр.

Новости по теме
Уголовное дело в отношении финпирамиды «Eden Life» завели в Нур-Султане
Основные работы по строительству БАКАД планируют завершить до конца 2022 года
Более 280 фактов интернет-мошенничества раскрыли с начала года в Нур-Султане
Читайте также
Уголовное дело в отношении финпирамиды «Eden Life» завели в Нур-Султане
Прием заявок на получение грантов для реализации бизнес-идей начнется с 8 августа в РК
Основные работы по строительству БАКАД планируют завершить до конца 2022 года
Казахстанцы задолжали за газ более 7 млрд тенге
Население Таджикистана достигло 10 млн человек
Два новых праздника может появиться в Казахстане
Новая Зеландия сообщила о 6,9 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом
Более 280 фактов интернет-мошенничества раскрыли с начала года в Нур-Султане
Популярное
1 Президент Казахстана совершил умру
2 Президент РК наградил Короля Саудовской Аравии орденом «Алтын Қыран»
3 Саудовские инвестиции в обработку и несырьевые товары могут помочь и нам, и королевству - эксперт
4 Президент Казахстана встретился с Генсеком Организации исламского сотрудничества
5 Наказали 162 чиновника за плохое состояние дорог в Жамбылской области

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив