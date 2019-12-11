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Мошенница обманула 11 доверчивых актюбинцев
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 11 доверчивых актюбинцев обманула под различными предлогами 45-летняя мошенница. Женщина находится под домашним арестом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.
В полиции отметили, что с каждым днем увеличивается число потерпевших от рук мошенницы.
«Подозреваемая под различными предлогами получала деньги доверчивых граждан. Общий ущерб по 11 актюбинцам составил более 5 млн тенге. Так в одном случае она обещала помочь получить водительские права в автоЦОНе, а в другом - перевести на бесплатное обучение в университете», - говорит пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.
По всем фактам мошенничества, начаты досудебные расследования. Суд, учитывая наличие у подозреваемой несовершеннолетнего ребенка, поместил ее под домашний арест.
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