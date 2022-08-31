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Мошенница обманула 10 жителей Актюбинской области

Редактор:  
Алла Серикбаева
31 Августа 2022, 18:49
Мошенница обманула 10 жителей Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области мошенница обещала за определенное вознаграждение устроить на работу вахтовым методом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В городской отдел полиции поступило заявление от 24-летнего мужчины. Он пояснил, что малознакомая женщина заверила, что может устроить на работу вахтовым методом в одну из нефтяной компании на западе страны. Но за свои услуги потребовала предварительную плату. Молодой человек через интернет-приложение перевел ей 50 тыс. тенге. Когда на оговоренную встречу «посредница» так и не пришла, потерпевший понял – он имеет дело с мошенницей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемую. Она дала признательные показания. Выяснилось, что подозреваемая успела обмануть еще около 10 человек. Сумма ущерба устанавливается. По всем фактам проводится досудебное расследование по ст.190 ч.3 УК РК «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.


Фото: polisia.kz


Актюбинская область   Борьба с преступностью   Общество   Мошенничество  
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