Мошенница обещала трудоустройство в нефтяной компании в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Мангистауская мошенница обещала трудоустройство в нефтяной компании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Жители Актау и Тупкараганского района обратились в полицию в отношении женщины, пообещавшей им помочь с трудоустройством в нефтяной отрасли.

Мошенница получила от каждого потерпевшего денежные средства в размере 350 тыс. тенге. Общая сумма ущерба составила 700 тыс. тенге. Сотрудники криминальной полиции установили личность подозреваемой.

Данный факт зарегистрирован по статье 190 УК РК «Мошенничество».

Фото: geoenergetics.ru