Мошенница обещала семейчанам квартиры по госпрограмме

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее задержана мошенница, которая обещала горожанам в приобретении квартир по государственной программе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

По информации ДП ВКО, на оперативный канал «102» Центрального отдела полиции обратилась 57-летняя местная жительница, которая сообщила, что ее знакомая за денежное вознаграждение пообещала помочь в приобретении квартиры по государственной программе. Потерпевшая отдала мошеннице один млн. тенге.

В тот же день поступило заявление по аналогичному преступлению от 38-летнего жителя города. Установлено, что злоумышленница под предлогом выкупа автомобиля из залога, завладела ее денежными средствами. Причиненный ущерб оценен на сумму 500 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам криминальной полиции удалось задержать подозреваемую. Ею оказалась 51-летняя безработная жительница города, которая призналась в совершении преступлений, пояснив, что похищенные средства потратила на личные нужды.

После того, как сотрудники полиции задержали злоумышленницу, в полицию обратились еще две жертвы мошенницы. Выяснилось, что подозреваемая обманула 64-летнюю женщину. Она обещала помочь в приобретении квартиры по государственной программе. Пострадавшая отдала мошеннице 90 тысяч тенге. Четвертой жертвой стала 32-летняя жительница, у которой она выманила 216 тысяч тенге.

По фактам начато досудебное расследование по ст. 190 ч.3 УК РК «Мошенничество», санкция которой предусматривает наказание от 3 до 7 лет лишения свободы.







