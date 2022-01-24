+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -21 °С
Алматы: -3 °С
USD 435.1 EUR 493.27
RUB 5.69 CNY 68.63
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Мошенница обещала помощь в оформлении ипотеки в Нур-Султане

24 Января 2022 12:44
Поделиться:
Мошенница обещала помощь в оформлении ипотеки в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 38-летняя жительница города Нур-Султана, ссылаясь на связи в банке, обещала оказать содействие в оформлении ипотеки по низким процентам. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Новости по теме
Обманувшую на шесть миллионов тенге аферистку задержали в Туркестанской области
Пытавшегося сброситься с моста парня спасли полицейские Караганды Сколько задержанных в ходе беспорядков отпустили под подписку о невыезде Крупную партию героина изъяли в Костанайской области

Свои услуги женщина предлагала по принципу «сарафанного радио» через знакомых.

На протяжении прошлого года аферистке удалось обмануть четырех доверчивых граждан. Сумма первоначального взноса, которые вносили потерпевшие, составляла от 600 тысяч тенге и выше. Свое вознаграждение она получала сразу, однако обещаний выполнять не собиралась.

Подозреваемая в мошенничестве призналась в содеянном. В отношении неё проводится досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Также устанавливается ее причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

Как отметили в полиции, санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до семи лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает граждан быть бдительными и не доверять малознакомым лицам.



Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
Поделиться:
Новости по теме
Обманувшую на шесть миллионов тенге аферистку задержали в Туркестанской области
Пытавшегося сброситься с моста парня спасли полицейские Караганды
Сколько задержанных в ходе беспорядков отпустили под подписку о невыезде
Крупную партию героина изъяли в Костанайской области
Популярное
1 Запустить трамваи вместо ЛРТ предлагает молодой архитектор
2 Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
3 Об эффективности онлайн-обучения и образовательных платформ – мнение педагога
4 Неизвестные избили парней и угрожали пистолетом в «подземке» Алматы
5 Дистанционное обучение требует сильной дисциплины - алматинский учитель
6 Тело пропавшего накануне мальчика обнаружено в Атырау
Читайте также
Работа блокпостов будет продолжена в отдельных регионах РК
12 убийств раскрыто по «горячим следам» в Казахстане
Запустить трамваи вместо ЛРТ предлагает молодой архитектор
Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
Об эффективности онлайн-обучения и образовательных платформ – мнение педагога
Неизвестные избили парней и угрожали пистолетом в «подземке» Алматы
Дистанционное обучение требует сильной дисциплины - алматинский учитель
Тело пропавшего накануне мальчика обнаружено в Атырау
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив