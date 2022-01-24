Мошенница обещала помощь в оформлении ипотеки в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 38-летняя жительница города Нур-Султана, ссылаясь на связи в банке, обещала оказать содействие в оформлении ипотеки по низким процентам. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Свои услуги женщина предлагала по принципу «сарафанного радио» через знакомых.

На протяжении прошлого года аферистке удалось обмануть четырех доверчивых граждан. Сумма первоначального взноса, которые вносили потерпевшие, составляла от 600 тысяч тенге и выше. Свое вознаграждение она получала сразу, однако обещаний выполнять не собиралась.

Подозреваемая в мошенничестве призналась в содеянном. В отношении неё проводится досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Также устанавливается ее причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

Как отметили в полиции, санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до семи лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает граждан быть бдительными и не доверять малознакомым лицам.



