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    04:04, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    Мошенница обещала помочь в оформлении пенсии по инвалидности кызылординке

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Кызылординские полицейские задержали мошенницу «оформлявшую» пенсию по инвалидности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В полицию города Кызылорды с заявлением о факте мошенничестве обратилась 54-летняя жительница поселка Жалагаш. Женщина указала, что в апреле 2020 года знакомая, войдя в доверие и пообещав «оформить» пенсию по инвалидности, присвоила 180 тысяч тенге, а вопрос оставила без решения. В результате оперативно-розыскных работ задержана 34-летняя жительница областного центра.

    В настоящее время подозреваемая водворена в изолятор временного содержания, в ходе следствия устанавливается ее причастность к другим аналогичным фактам.

    По данному факту проводится досудебное расследование в соответствии с частью 1 статьи 190 УК РК «Мошенничество».

    Теги:
    Кызылординская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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