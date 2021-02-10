Мошенница обещала помочь в оформлении пенсии по инвалидности кызылординке

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Кызылординские полицейские задержали мошенницу «оформлявшую» пенсию по инвалидности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию города Кызылорды с заявлением о факте мошенничестве обратилась 54-летняя жительница поселка Жалагаш. Женщина указала, что в апреле 2020 года знакомая, войдя в доверие и пообещав «оформить» пенсию по инвалидности, присвоила 180 тысяч тенге, а вопрос оставила без решения. В результате оперативно-розыскных работ задержана 34-летняя жительница областного центра.

В настоящее время подозреваемая водворена в изолятор временного содержания, в ходе следствия устанавливается ее причастность к другим аналогичным фактам.

По данному факту проводится досудебное расследование в соответствии с частью 1 статьи 190 УК РК «Мошенничество».