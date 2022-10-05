Мошенница обещала гранты за 2,5 млн тенге жителям Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Мошенница обманом завладела деньгами жителей Актобе. Начато досудебное расследование, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В управление полиции Актобе обратились местные жители. По словам потерпевших, летом малознакомая женщина обещала помочь им с поступлением на грант в высшие учебные заведения. Сначала мошенница принимала необходимую сумму, а после – прекращала выходить на связь. Сумма варьировалась от 900 тысяч тенге до 2,5 млн тенге, стоимость услуги зависела от выбранного учебного заведения.

На сегодняшний день в полицию обратились 4 потерпевших. В отношение 29-летней подозреваемой начато досудебное расследование по ст.190 ч.3 «Мошенничество» УК РК.