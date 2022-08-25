25 Августа 2022 14:06

Мошенница обещала дешевую путевку в Турцию жительнице Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Мошенница «продала» дешевую путевку в Турцию жительнице Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В управление полиции города Актау с заявлением обратилась местная жительница пострадавшая от рук мошенницы. Злоумышленница, решив воспользоваться сезоном отпусков, обещая дешевую путевку в Турцию, выманила у потерпевшей 350 тыс. тенге. Сотрудниками криминальной полиции задержана 36-летняя гражданка.

По факту начато досудебное производство по ч.1 ст.190 УК «Мошенничество». Иная информация в интересах следствия не разглашается.

