Мошенница обещала быстрый заработок на биржах жителям Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане задержана мошенница, обещавшая заработок на биржах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.
«37-летняя женщина в мессенджере WhatsApp создала групповые чаты «ESCADA-100%», «FOREX-777», «EYFIL», «Ашык Жол» и под предлогом преумножения денег приглашала пользователей. В чате мошенница обещала быстрый заработок на биржах, однако расследование показало, что никакого отношения к биржам она не имеет, а полученные незаконным путем деньги потратила на свои нужды», - сообщили в ведомстве.
С начала текущего года в полицию Нур-Султана поступило более 100 заявлений от людей, пострадавших от подобной схемы.
«Зачастую организаторами финансовых пирамид являются граждане иностранных государств. Организация и развитие различных схем осуществляется через социальные сети. Как правило, они используют символику известных компаний «Forex», «Advacash», «Teletrade» и других. Но как показывает расследование, ничего общего с данными компаниями нет, а следы и вклады казахстанцев уходят в зарубежные страны», - отметили в ДП.
Признаки «мошеннических проектов»:
- реклама в социальных сетях с обещанием высокой доходности;
- организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга, когда доход участника формируется за счет вложений новых участников;
- заявления о том, что организаторы ведут свою деятельность в сфере недвижимости за рубежом, золотодобычи, биржевых сделок, на бирже «Forex» и др.;
- отсутствие лицензий на осуществление деятельности по привлечению денег;
- перечисление денег с использованием Интернета и появление накоплений в личных кабинетах в виде виртуальных денег.
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