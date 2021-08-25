Мошенница обещала быстрый заработок на биржах жителям Нур-Султана

С начала текущего года в полицию Нур-Султана поступило более 100 заявлений от людей, пострадавших от подобной схемы.

«Зачастую организаторами финансовых пирамид являются граждане иностранных государств. Организация и развитие различных схем осуществляется через социальные сети. Как правило, они используют символику известных компаний «Forex», «Advacash», «Teletrade» и других. Но как показывает расследование, ничего общего с данными компаниями нет, а следы и вклады казахстанцев уходят в зарубежные страны», - отметили в ДП.

Признаки «мошеннических проектов»:

- реклама в социальных сетях с обещанием высокой доходности;

- организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга, когда доход участника формируется за счет вложений новых участников;

- заявления о том, что организаторы ведут свою деятельность в сфере недвижимости за рубежом, золотодобычи, биржевых сделок, на бирже «Forex» и др.;

- отсутствие лицензий на осуществление деятельности по привлечению денег;

- перечисление денег с использованием Интернета и появление накоплений в личных кабинетах в виде виртуальных денег.



