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    11:35, 13 Апрель 2021 | GMT +6

    Мошенница из Кокшетау «наказала» восьмерых студентов

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 42-летняя жительница города Кокшетау обманула по крайней мере восьмерых акмолинцев, предложив услуги по написанию дипломной работы и скрывшись после получения предоплаты, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

    В декабре 2020 года в управление полиции города Кокшетау с заявлением о мошеннических действиях обратилась 43-летняя местная жительница. По словам заявительницы, объявление о написании дипломных работ было размещено на рекламным сайте «ОЛХ».

    «Подозреваемая заранее потребовала оплату за дипломную работу в сумме 20 тысяч тенге. Ничего не подозревая, потерпевшая перечислила указанную сумму. После получения денежных средств женщина перестала выходить на связь. Аналогичные заявления поступили еще от семи пострадавших граждан, и общая сумма ущерба составила около 300 тысяч тенге», - пояснили в ведомстве.

    В течение пяти месяцев сотрудниками криминальной полиции был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых по подозрению в совершении мошеннических действий установлена и задержана 42-летняя жительница города Кокшетау. По факту мошенничества проводится досудебное расследование по п. 4 ч. 2 ст. 190 УК РК «Мошенничество».

    Акмолинские полицейские ищут потерпевших, которые пострадали от мошеннических действий подозреваемой и призывают их обращаться в управление криминальной полиции по телефону 8-707-879-12-98.



    Теги:
    МВД РК Правоохранительные органы Акмолинская область
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