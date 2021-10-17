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    17:38, 17 Октябрь 2021 | GMT +6

    Мошенница из Атырау задержана  в Кызылорде

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Кызылординскими полицейскими по подозрению в мошенничестве задержана 31-летняя жительница города Атырау и ее кызылординская сообщница, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Злоумышленницы, войдя в доверие, обманули 11 жителей области, предложив им через WhatsАрp трудоустройство на высокооплачиваемую работу в одну из нефтяных компаний в Атырау. За услугу они с каждого «клиента» получили по 50 тысяч тенге. Общая сумма нанесенного потерпевшим ущерба составила 550 тысяч тенге.

    По факту проводится досудебное расследование по пункту 3 части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество, совершенное в отношении двух или более лиц)»,- сообщили в пресс-службе ДП региона.

    Теги:
    МВД РК Атырауская область Закон и право Кызылординская область Борьба с преступностью
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