Мошенница из Актобе оформила на своих клиентов кредиты на 900 тысяч тенге

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Онлайн кредиты на сумму около 1 млн тенге оформила на своих доверчивых клиенток маникюрша одного из салонов красоты Актобе. Подозреваемая задержана и находится под домашним арестом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

В отдел полиции обратилась жительница Актобею, сообщившая о том, что неизвестным лицом на её имя был оформлен онлайн-кредит на сумму 100 тысяч тенге. На вопрос полицейских ответить, кому она давала свои реквизиты, пострадавшая с трудом вспомнила, что пару месяцев назад, находясь в одном из салонов красоты города, маникюрша попросила воспользоваться её банковской картой.

Маникюрша рассказала, что ей должны перечислить деньги, на всякий случай попросив реквизиты удостоверения личности клиентки. Ничего не подозревавшая женщина назвала свои реквизиты, и на банковскую карту поступили деньги, которые она отдала маникюрше. Как выяснилось потом, эти деньги и являлись тем самым онлайн-кредитом, который ловко оформила мошенница.

Таким образом, маникюрша обманула 6 доверчивых клиенток, оформив кредиты на различные суммы от 50 до 400 тысяч тенге, общий ущерб составил 900 тысяч тенге.

«Подозреваемая была арестована и дала признательные показания. Но, в связи с тем, что она имеет на иждивении несовершеннолетних детей, на период следствия помещена под домашний арест. Полицейские ещё раз напоминают, что давать посторонним лицам реквизиты своих банковских карт и удостоверений личностей чревато пагубными последствиями», - говорит пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.