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Мощный  взрыв произошел в центре Парижа

Редактор:  
Ринат Дусумов
22 Июня 2023, 00:03
Мощный  взрыв произошел в центре Парижа Фото: Alexander Turnbull.

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Мощный взрыв и пожар произошли в центре Парижа. Пострадали, по меньшей мере, 16 человек. Семь находятся в критическом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Инцидент произошел в пятом округе французской столицы, недалеко от Люксембургского сада и Пантеона.

Сообщается, что после взрыва, предположительно газа, на дорогу обрушился фасад пострадавшего здания. Жители близлежащих домов эвакуированы.

На место прибыли более двухсот пожарных, спасательные службы, а также мэр Парижа Анн Идальго.

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