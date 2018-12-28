Мощный взрыв прогремел в Нью-Йорке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В самом большом районе Нью Йорка (США), Квинсе, взорвался транформатор электрической станции, передает МИА «Казинформ».

Инцидент произошел сегодня ночью на заводе Astoria East and North Queens Con Ed.

Взрыв был настолько сильным, что небо ночного Нью-Йорка окрасилось в голубой цвет и издалека были видны большие яркие вспышки.

Подробности случившегося пока неизвестны.

Перевод: Сабина Биржанова

Фото: twitter.com/zairmontes