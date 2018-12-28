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Мощный взрыв прогремел в Нью-Йорке
28 Декабря 2018 12:56 303
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В самом большом районе Нью Йорка (США), Квинсе, взорвался транформатор электрической станции, передает МИА «Казинформ».
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Инцидент произошел сегодня ночью на заводе Astoria East and North Queens Con Ed.
Взрыв был настолько сильным, что небо ночного Нью-Йорка окрасилось в голубой цвет и издалека были видны большие яркие вспышки.
Подробности случившегося пока неизвестны.
Перевод: Сабина Биржанова
Фото: twitter.com/zairmontes
Ключевые слова: США, Происшествия,
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