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Мощный взрыв прогремел в Нью-Йорке

28 Декабря 2018 12:56 303
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Мощный взрыв прогремел в Нью-Йорке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В самом большом районе Нью Йорка (США), Квинсе, взорвался транформатор электрической станции, передает МИА «Казинформ». 

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Инцидент произошел сегодня ночью на заводе Astoria East and North Queens Con Ed.

Взрыв был настолько сильным, что небо ночного Нью-Йорка окрасилось в голубой цвет и издалека были видны большие яркие вспышки.

Подробности случившегося пока неизвестны.

 

Перевод: Сабина Биржанова

Фото: twitter.com/zairmontes

 

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Ключевые слова: США, Происшествия,
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