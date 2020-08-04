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Мощный взрыв прогремел в Бейруте

4 Августа 2020, 22:17
Мощный взрыв прогремел в Бейруте

БЕЙРУТ. КАЗИНФОРМ - В городе Бейруте (Ливан) произошел мощный взрыв в преддверии вердикта суда по делу об убийстве экс-премьера Рафика Харири, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

На видеокадрах из столицы Ливана видны облако в форме гриба и значительные разрушения. Взрыв произошел в портовой части Бейрута, неподалеку также расположена редакция газеты Daily Star.

Источники агентства Рейтер сообщают по меньшей мере о 10 погибших.

В пятницу трибунал ООН должен огласить вердикт четырем заочно обвиняемым в убийстве Харири. Харири погиб в 2005 году в результате мощного взрыва заминированного автомобиля.

В этом взрыве обвиняли военизированное движение «Хезболла», оно неизменно отвергало все обвинения.




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