Мощный взрыв прогремел в Бейруте

БЕЙРУТ. КАЗИНФОРМ - В городе Бейруте (Ливан) произошел мощный взрыв в преддверии вердикта суда по делу об убийстве экс-премьера Рафика Харири, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

На видеокадрах из столицы Ливана видны облако в форме гриба и значительные разрушения. Взрыв произошел в портовой части Бейрута, неподалеку также расположена редакция газеты Daily Star.

Источники агентства Рейтер сообщают по меньшей мере о 10 погибших.

В пятницу трибунал ООН должен огласить вердикт четырем заочно обвиняемым в убийстве Харири. Харири погиб в 2005 году в результате мощного взрыва заминированного автомобиля.

В этом взрыве обвиняли военизированное движение «Хезболла», оно неизменно отвергало все обвинения.