Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Мощный взрыв прогремел на военном складе в Иордании

Автор:  
Татьяна Кудренок
11 Сентября 2020, 11:09
Мощный взрыв прогремел на военном складе в Иордании

АММАН. КАЗИНФОРМ – Мощный взрыв прогремел в иорданском городе Эз-Зарка сегодня рано утром, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на иорданское агентство Petra.

Государственный министр информации Иордании Амджад Адайле подтвердил, что взрыв произошел на складе, где хранятся боеприпасы с истекшим скором действия. Склад принадлежит вооруженным силам страны и находится в районе, где никто не проживает.

Согласно первоначальным результатам расследования, взрыв мог произойти по причине короткого замыкания.

Адайле также сообщил, что, по данным главного командования, пострадавших от взрыва на данный момент нет.


Происшествия   Иордания  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области