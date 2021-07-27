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Мощный взрыв прогремел на предприятии на западе Германии

27 Июля 2021 15:56
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Мощный взрыв прогремел на предприятии на западе Германии

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Мощный взрыв прогремел на предприятии в районе Бюрриг города Леверкузен на западе Германии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

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Речь идет об инциденте на территории производственного кластера, где расположены различные объекты химической промышленности. По некоторым данным, - на одном из объектов компании Bayer, по другим - на предприятии Currenta или на нефтебазе. Авария могла произойти и на мусоросжигательном заводе.

О пострадавших пока сообщений не поступает. По словам очевидцев, с места происшествия поднимается столб черного дыма. Облако движется в направлении Буршайда и Лайхлингена.

В Бюрриг прибывают спасательные службы. Полиция Леверкузена призывает жителей не выходить из домов, держать окна и двери закрытыми.

По данным FOCUS Online, заблокированы несколько дорог, в том числе перекрыт участок автомагистрали в районе Леверкузена по направлению в Кельн.

Причины произошедшего устанавливаются.

В промышленном парке Chempark, на территории которого произошел взрыв, производится более 5 тысяч различных химикатов, в том числе, вещества для процессов азотирования и хлорирования, ароматические углеводороды, тонкие химикаты. В центре утилизации и переработки химически загрязненные опасные отходы перерабатываются.


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#Происшествия   #Германия   #Видео  
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