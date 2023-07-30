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    23:54, 29 Июль 2023 | GMT +6

    Мощный взрыв на складе пиротехники в Таиланде: погибли 9 человек, более ста ранены

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    Photo: Roland Dobbins/Wikimedia
    БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - В результате мощного взрыва на складе пиротехники на юге Таиланда погибли девять человек, в том числе трое детей. Серьезные ранения получили 115 местных жителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

    Взрыв прогремел в городе Сунгайколок, который находится неподалеку от границы с Малайзией.

    Местные власти заявили, что, по предварительным данным, причиной происшествия стала ошибка при проведении сварочных работ.

    Сообщается, что здание склада с фейерверками было полностью уничтожено около 15:00 по местному времени.

    Взрыв был настолько мощным, что он разрушил значительную часть небольшого города, расположенного в провинции Наратхиват; от взрывной волны пострадали окна и крыши многих домов.

    Один из местных жителей, дом которого находится в 100 метрах от рынка, рассказал, что услышал очень громкий звук и его дом затрясся. «Потом я увидел, что моей крыши больше нет. Я посмотрел на улицу и увидел падающий дом. Повсюду на земле лежали люди, хаос был полный», — сказал этот человек агентству AFP.

    Инциденты с пиротехникой в странах Юго-Восточной Азии происходят регулярно. В этом регионе фейерверки пользуются большой популярностью: их используют во время многочисленных празднеств.

    Шесть лет назад в результате взрыва на пиротехнической фабрике в Индонезии погибли 49 человек.

    Таиланд также известен не слишком добросовестным отношением к технике безопасности, и в этой стране нередки происшествия на дорогах, стройках и рабочих местах.

    Город Сунгайколок находится в приграничном регионе, где продолжается вооруженная борьба с вооруженными исламистскими группами.


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