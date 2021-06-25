Мощный торнадо обрушился на Чехию
Спасатели оказывают пострадавшим экстренную помощь и ищут людей под завалами.
В пострадавших районах объявлена чрезвычайная ситуация.
Ветер, скорость которого достигала 267-322 км/ч, сравнял с землей часть города Годонина и части близлежащих сел - Лужице, Грушки, Моравска Нова Вес и Микулчице, сообщила журналистам представитель службы скорой помощи Гедвика Кропачкова.
«К сожалению, мы можем подтвердить, что есть и жертвы, но точного числа я не могу вам сказать», - цитирует Кропачкову агентство Франс пресс. Она уточнила, что число жертв, вероятно, не будет исчисляться десятками.
Директор больницы города Годонин в интервью чешскому телевидению сообщил об одном погибшем. С различными травмами в больницу было доставлено около 200 человек.
Журналисты со ссылкой на данные МВД и минздрава Чехии называют общую цифру примерно в 300 раненых.
Чешское телевидение со ссылкой на представителей чрезвычайных служб сообщает об огромном уроне, нанесенном торнадо.
В деревне Грушки было разрушено около половины домов, пишет газета Lidove Noviny со ссылкой на местного чиновника. С деревенских домов срывало крыши, ветер переворачивал автомобили и вырывал с корнем деревья. На постройки обрушился град размером до 10 сантиметров.
На скоростной магистрали Прага - Братислава неподалеку от пострадавших населенных пунктов из-за поваленных деревьев и опор линий электропередач образовался транспортный затор длиной более 50 км в обоих направлениях.
В общей сложности более 120 тыс. домовладений в Чехии остались без электричества.
На помощь чешским спасателям для устранения последствий катастрофы пришли военные, а также спасатели из Австрии и Словакии. Глава МВД Чехии Ян Гамачек написал в «Твиттере», что его ведомство направило в регион подразделения спасателей со всей страны.
Власти предлагают пострадавшим первоначальную компенсацию в размере около 2,7 тыс. долларов. Идет дальнейший сбор помощи пострадавшим.