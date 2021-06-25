Мощный торнадо обрушился на Чехию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На юго-востоке Чехии, недалеко от границы со Словакией и Австрией, мощный торнадо опустошил целые районы нескольких населенных пунктов. Сообщается как минимум о 300 пострадавших, поступают сообщения о погибших, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу новостей BBC News.

Спасатели оказывают пострадавшим экстренную помощь и ищут людей под завалами.

В пострадавших районах объявлена чрезвычайная ситуация.

Ветер, скорость которого достигала 267-322 км/ч, сравнял с землей часть города Годонина и части близлежащих сел - Лужице, Грушки, Моравска Нова Вес и Микулчице, сообщила журналистам представитель службы скорой помощи Гедвика Кропачкова.

«К сожалению, мы можем подтвердить, что есть и жертвы, но точного числа я не могу вам сказать», - цитирует Кропачкову агентство Франс пресс. Она уточнила, что число жертв, вероятно, не будет исчисляться десятками.

Директор больницы города Годонин в интервью чешскому телевидению сообщил об одном погибшем. С различными травмами в больницу было доставлено около 200 человек.

Журналисты со ссылкой на данные МВД и минздрава Чехии называют общую цифру примерно в 300 раненых.

Чешское телевидение со ссылкой на представителей чрезвычайных служб сообщает об огромном уроне, нанесенном торнадо.

В деревне Грушки было разрушено около половины домов, пишет газета Lidove Noviny со ссылкой на местного чиновника. С деревенских домов срывало крыши, ветер переворачивал автомобили и вырывал с корнем деревья. На постройки обрушился град размером до 10 сантиметров.

На скоростной магистрали Прага - Братислава неподалеку от пострадавших населенных пунктов из-за поваленных деревьев и опор линий электропередач образовался транспортный затор длиной более 50 км в обоих направлениях.

В общей сложности более 120 тыс. домовладений в Чехии остались без электричества.

На помощь чешским спасателям для устранения последствий катастрофы пришли военные, а также спасатели из Австрии и Словакии. Глава МВД Чехии Ян Гамачек написал в «Твиттере», что его ведомство направило в регион подразделения спасателей со всей страны.

Власти предлагают пострадавшим первоначальную компенсацию в размере около 2,7 тыс. долларов. Идет дальнейший сбор помощи пострадавшим.