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Мощный тайфун «Талим» обрушился на Китай, 230 000 человек эвакуированы

Автор:  
Татьяна Кудренок
18 Июля 2023, 10:20
Мощный тайфун «Талим» обрушился на Китай, 230 000 человек эвакуированы Фото: Yonhap

НАНЬНИН. КАЗИНФОРМ - Мощный Тайфун «Талим», четвертый тайфун в этом году, обрушился на прибрежную зону Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая рано утром во вторник со скоростью ветра почти 140 км/ч, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

До этого тайфун обрушился на провинцию Гуандун в понедельник вечером, в результате чего почти 230 000 человек были эвакуированы из своих домов.

Штормовые волны обрушились на побережье, а сильный ветер и дождь привели к отмене сотен рейсов и поездов.

По данным регионального метеорологического бюро, тайфун обрушился на город Бэйхай провинции Гуанси во вторник в 5:45 утра и достиг города Циньчжоу в 9 утра по местному времени.

Максимальная скорость ветра вблизи центра тайфуна достигала 25 метров в секунду, и ожидается, что он будет двигаться в северо-западном направлении со скоростью от 15 до 20 км в час.

В городах Циньчжоу, Фанчэнган и Чунцзо прогнозируются ливни, скорость порывов которых достигает 33 метров в секунду в южной и центральной частях региона.

По сообщениям BBC News, Вьетнам заявил, что эвакуирует около 30 000 человек в Куангнинь и Хайфон, которые, по прогнозам, пострадают от тайфуна больше всего.

По сообщениям китайских государственных СМИ, среди эвакуированных в провинции Гуандун более 8 000 работников рыбной фермы были доставлены на берег.

Ожидается, что волны высотой до шести метров обрушатся на южную островную провинцию Хайнань.


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