Мощный тайфун надвигается на Японию

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Мощный тайфун «Нанмандол» приближается к берегам Японии. Власти страны призывают жителей к максимальной бдительности и готовятся к эвакуации, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

По информации метеорологического управления Японии, мощный тайфун «Нанмандол» может обрушиться на японский остров Кюсю в субботу вечером.

Прогнозируется штормовой ветер и высокие волны, которые могут вызвать оползни и наводнения.

Тайфун, после прохождения на остров Кюсю, направится на северо-восток и пройдет через главный архипелаг страны.

Японские синоптики призывают жителей максимально подготовиться к приходу тайфуна.

По данным национальной метеорологической службы, атмосферное давление в центре тайфуна составляет 910 гектопаскалей. Скорость ветра в пределах тайфуна составляет 198 км/ч с порывами до 270 км/ч.

По прогнозам, на юге острова Кюсю в ближайшие 24 часа может выпасть до 500 мл осадков.