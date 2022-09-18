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    19:49, 17 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Мощный тайфун надвигается на Японию

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    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Мощный тайфун «Нанмандол» приближается к берегам Японии. Власти страны призывают жителей к максимальной бдительности и готовятся к эвакуации, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

    По информации метеорологического управления Японии, мощный тайфун «Нанмандол» может обрушиться на японский остров Кюсю в субботу вечером.

    Прогнозируется штормовой ветер и высокие волны, которые могут вызвать оползни и наводнения.

    Тайфун, после прохождения на остров Кюсю, направится на северо-восток и пройдет через главный архипелаг страны.

    Японские синоптики призывают жителей максимально подготовиться к приходу тайфуна.

    По данным национальной метеорологической службы, атмосферное давление в центре тайфуна составляет 910 гектопаскалей. Скорость ветра в пределах тайфуна составляет 198 км/ч с порывами до 270 км/ч.

    По прогнозам, на юге острова Кюсю в ближайшие 24 часа может выпасть до 500 мл осадков.

    Теги:
    Япония Природа Природные катаклизмы Мировые новости Погода Происшествия Происшествия, ЧС
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