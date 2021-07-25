Мощный тайфун надвигается на Токио, часть олимпийских событий перенесли
ТОКИО. КАЗИНФОРМ – На столицу Летних Олимпийских Игр – Токио – надвигается мощный тайфун, из-за которого уже были перенесены соревнования по гребле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.
Тайфун под названием «Непартак» приблизится к востоку и северо-востоку Японии со стороны Тихого океана во вторник (27 июля) и может обрушиться на районы Страны восходящего солнца, включая Токио, где проходят Олимпийские игры, сообщило в воскресенье национальное метеорологическое агентство Японии.
По данным агентства, по состоянию на полдень воскресенья тайфун «Непартак» движется на север со скоростью примерно 15 километров в час, примерно в 1 800 км к юго-востоку от столицы. Атмосферное давление в центре тайфуна составляло 994 гектопаскаля, а скорость ветра достигала 108 километров в час. Тайфун может обрушить на столицу Японии волны высотой с трехэтажный дом и обильные осадки.
Соревнования по академической гребле на Олимпийских играх в Токио уже были перенесены, чтобы избежать возможных сбоев из-за разбушевавшейся стихии.
Во вторник ветер может дуть со скоростью до 126 километров в час, а в районе Канто-Кошин, включая Токио, в течение 24 часов до утра вторника ожидается выпадение осадков до 150 миллиметров.
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