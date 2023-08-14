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    18:16, 13 Август 2023 | GMT +6

    Мощный тайфун «Лан» обрушится на Японию

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    Фото: Kyodo
    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Мощный тайфун «Лан» обрушится на западную и центральную части Японии во вторник, передает МИА «Казинформ» на Kyodo.

    Японское метеорологическое агентство предупредило, что тайфун может принести с собой проливные дожди, а также связанные с ними оползни и наводнения.

    Тайфун «Лан» в настоящее время движется от цепи островов Идзу и приближается к востоку и западу Японии, при этом метеорологи прогнозируют ливни в этих районах с понедельника по вторник.

    В преддверии тайфуна компания West Japan Railway Co. заявила, что с понедельника возможны задержки или приостановка движения поездов.

    По состоянию на 9 часов утра тайфун «Лан» находился в 380 километрах к югу от острова Хачидзё и медленно двигался на северо-запад. Скорость ветра тайфуна достигала до 198 километров в час.

    В среду тайфун, вероятно, двинется на север через Японское море.


    Теги:
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