Мощный тайфун «Лан» обрушится на Японию

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Мощный тайфун «Лан» обрушится на западную и центральную части Японии во вторник, передает МИА «Казинформ» на Kyodo.

Японское метеорологическое агентство предупредило, что тайфун может принести с собой проливные дожди, а также связанные с ними оползни и наводнения.

Тайфун «Лан» в настоящее время движется от цепи островов Идзу и приближается к востоку и западу Японии, при этом метеорологи прогнозируют ливни в этих районах с понедельника по вторник.

В преддверии тайфуна компания West Japan Railway Co. заявила, что с понедельника возможны задержки или приостановка движения поездов.

По состоянию на 9 часов утра тайфун «Лан» находился в 380 километрах к югу от острова Хачидзё и медленно двигался на северо-запад. Скорость ветра тайфуна достигала до 198 километров в час.

В среду тайфун, вероятно, двинется на север через Японское море.