Мощный пожар возле турецкого курорта взят под контроль

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Мощный лесной пожар, вспыхнувший 27 июня недалеко от популярного курорта Мамрис в юго-западной провинции Мугла в Турции, удалось взять под контроль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на турецкий портал Hurriyet.

«На данный момент пожар находится под контролем. Команды пожарных и спасатели продолжают работу по охлаждению с воздуха и земли в регионе», - заявил агентству Anadolu Орхан Тавлы, губернатор Муглы.

Мощный пожар вспыхнул в лесном массиве недалеко от отелей и поселений в Ичмелере в районе Мармарис на Эгейском побережье по неизвестным причинам.

Лесные рабочие и пожарные, а также шесть вертолетов, разбрызгиватели, бульдозеры и цистерны с водой боролись с огнем, который молниеносно распространился из-за ветра.

Тавлы также сообщил, что лесной рабочий погиб во время тушения пожара. По данным Регионального управления лесного хозяйства, леснику было 38 лет.