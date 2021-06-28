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Мощный пожар возле турецкого курорта взят под контроль

Автор:  
Татьяна Кудренок
28 Июня 2021, 14:53
Мощный пожар возле турецкого курорта взят под контроль

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Мощный лесной пожар, вспыхнувший 27 июня недалеко от популярного курорта Мамрис в юго-западной провинции Мугла в Турции, удалось взять под контроль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на турецкий портал Hurriyet.

«На данный момент пожар находится под контролем. Команды пожарных и спасатели продолжают работу по охлаждению с воздуха и земли в регионе», - заявил агентству Anadolu Орхан Тавлы, губернатор Муглы.

Мощный пожар вспыхнул в лесном массиве недалеко от отелей и поселений в Ичмелере в районе Мармарис на Эгейском побережье по неизвестным причинам.

Лесные рабочие и пожарные, а также шесть вертолетов, разбрызгиватели, бульдозеры и цистерны с водой боролись с огнем, который молниеносно распространился из-за ветра.

Тавлы также сообщил, что лесной рабочий погиб во время тушения пожара. По данным Регионального управления лесного хозяйства, леснику было 38 лет.


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