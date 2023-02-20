Мощные вспышки могут произойти на Солнце 20 и 21 февраля

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Вспышки самого высокого класса Х могут произойти на Солнце 20 и 21 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в прогнозе на понедельник и вторник, опубликованном Институтом прикладной геофизики (ИПГ), интенсивность рентгеновского излучения солнечных вспышек обозначается латинскими буквами A, B, C, M, X, где X присваивается самым мощным вспышкам. Солнце представляет собой шар из кипящей плазмы, верхние слои которого постоянно «перемешиваются», что в сочетании с высокой электропроводностью его материи создает сильное магнитное поле. Линии этого поля часто выходят за пределы более плотных слоев Солнца и разрываются, что приводит к появлению пятен, вспышек и мощных корональных выбросов.

«Вспышечная солнечная активность 20-21 февраля ожидается умеренная, есть вероятность вспышек класса Х», - говорится в прогнозе Гелиофизической службы ФГБУ «ИПГ».