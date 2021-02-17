Мощность лабораторий по проведению ПЦР-тестов  увеличили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау мощность лабораторий по проведению ПЦР-тестов доведена до 7 тысяч в сутки. Об этом сообщил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов во время отчета о проделанной в прошлом году работе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

​«Когда началась пандемия, в регионе было 2 лаборатории мощностью 350 проб в сутки. Сейчас их количество достигло 11, а мощность увеличилась до 7000 ПЦР-исследований в сутки. Сформирован стабильный запас лекарственных средств и​ их неснижаемый запас в аптечной сети. С этой целью через СПК «Атырау» выделено 500 млн тенге, на которые закуплено 42 наименования лекарственных средств. Сейчас в сети аптек области проблем с лекарствами нет», - рассказал глава региона М. Досмухамбетов.​

Аким также напомнил о том, что с 1 февраля в Атырауской области привита вакциной «Спутник V» первая тысяча человек.​ ​ ​ ​ ​ ​