Мощность 14 предприятий позволяет ежедневно выпускать полтора млн масок – МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мощность 14 предприятий позволяет ежедневно выпускать полторы миллиона масок. Об этом заявил председатель Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Марат Карабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент выступил с резкой критикой по поводу качества СИЗов. Я знаю несколько предприятий, которые вынуждены закрываться, потому что они следуют за качеством, естественно, это удорожание. При участии в тендерах у них не равноценны условия с какими-то не качественными товарами. Сейчас во время пандемии вы контролируете это или нет? Почему получается так, что заводы запускаются, а потом Президент говорит о том, что в регионах жалуются на низкий уровень качество СИЗов?» - прозвучал вопрос от журналиста на брифинге в СЦК.

Марат Карабаев ответил, что мощность предприятий позволяет ежедневно выпускать полтора миллиона масок на базе 14 предприятий.

«Каждый продукт перед тем, как выпускаться, тем более, медицинское изделие, проходит сертификат соответствия, изделия регистрируются в Национальном центре экспертизы лекарственных средств. Речь идет о тех предприятиях, которые зарегистрировали свой товар путем прохождения соответствующих тестировании и экспертизы. Что касается некачественных товаров, возможно на рынке были те предприятия, которые нечестным образом выпускали те или иные продукты. Агентство по защите и развитию конкуренции проводило соответствующую проверку. Но те 14 предприятий смогли зарегистрировать свои продукты», - сказал он.

Журналист поинтересовалась, есть ли среди тех 14 предприятий те, что находятся сейчас на грани закрытия.

«Нет. Данные предприятия мониторим. Они работают стабильно», - заявил Марат Карабаев.

Напомним, вчера на совещании об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в стране Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить медиков качественными средствами индивидуальной защиты.