16:24, 20 Март 2021 | GMT +6
Мощное землетрясение в Японии: жителей предупредили об угрозе цунами
ТОКИО. KYODO-КАЗИНФОРМ - Мощное землетрясение магнитудой 7,2 в субботу вечером произошло на северо-востоке Японии. Об этом сообщает метеорологическое агентство страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кyodo.
Власти Японии предупредили, что цунами высотой до 1 метра могут обрушиться на некоторые прибрежные районы префектуры Мияги.
Землетрясение произошло в 18:09 по местному времени у побережья префектуры Мияги.
Очаг землетрясения залегал на глубине 60 км под океанским дном.
По данным агентства Kyodo, из-за землетрясения временно приостановлено движение скоростных поездов «синкансэн», проходящих через Мияги. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Внештатных ситуаций на АЭС в префектурах Фукусима и Мияги не зафиксировано.