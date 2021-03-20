Мощное землетрясение в Японии: жителей предупредили об угрозе цунами

ТОКИО. KYODO-КАЗИНФОРМ - Мощное землетрясение магнитудой 7,2 в субботу вечером произошло на северо-востоке Японии. Об этом сообщает метеорологическое агентство страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кyodo.

Власти Японии предупредили, что цунами высотой до 1 метра могут обрушиться на некоторые прибрежные районы префектуры Мияги.

Землетрясение произошло в 18:09 по местному времени у побережья префектуры Мияги.

Очаг землетрясения залегал на глубине 60 км под океанским дном.

По данным агентства Kyodo, из-за землетрясения временно приостановлено движение скоростных поездов «синкансэн», проходящих через Мияги. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Внештатных ситуаций на АЭС в префектурах Фукусима и Мияги не зафиксировано.