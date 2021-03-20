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    16:24, 20 Март 2021 | GMT +6

    Мощное землетрясение в Японии: жителей предупредили об угрозе цунами

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    ТОКИО. KYODO-КАЗИНФОРМ - Мощное землетрясение магнитудой 7,2 в субботу вечером произошло на северо-востоке Японии. Об этом сообщает метеорологическое агентство страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кyodo.

    Власти Японии предупредили, что цунами высотой до 1 метра могут обрушиться на некоторые прибрежные районы префектуры Мияги.

    Землетрясение произошло в 18:09 по местному времени у побережья префектуры Мияги.

    Очаг землетрясения залегал на глубине 60 км под океанским дном.

    По данным агентства Kyodo, из-за землетрясения временно приостановлено движение скоростных поездов «синкансэн», проходящих через Мияги. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Внештатных ситуаций на АЭС в префектурах Фукусима и Мияги не зафиксировано.


    Теги:
    Япония Происшествия Мировые новости
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