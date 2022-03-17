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    09:47, 17 Март 2022 | GMT +6

    Мощное землетрясение в Японии: минимум двое погибших и более 90 пострадавших

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    ТОКИО.КАЗИНФОРМ – По меньшей мере два человека погибли и десятки пострадали в результате мощного землетрясения в Японии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

    В среду в 23:36 по местному времени возле северо-восточного побережья японского острова Хонсю в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 7,4 на глубине 57 км.

    По поступающим данным, в результате землетрясения по меньшей мере два человека погибли и 92 получили ранения.

    В префектуре Мияги сошел скоростной экспресс «Синкансэн», на момент ЧП в поезде находилось около 100 пассажиров. По сообщению компании East Japan Railways Co, никто из пассажиров не пострадал.

    Как сообщают японские электросетевые компании, землетрясение вызвало перебои в подаче электроэнергии на северо-востоке и востоке Японии, затронув в общей сложности более 2,2 млн домохозяйств.

    В зоне риска оказалась аварийная АЭС «Фукусима-1» и АЭС «Фукусима-2». По заявлению властей Японии, после землетрясения на данных АЭС не наблюдается повышение радиационного фона.

    Японское метеорологическое агентство предупреждает население о повторных подземных толчках в пострадавших районах страны в течение недели.

    Теги:
    Япония Землетрясение Происшествия, ЧС для mail.ru Происшествия Мировые новости
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