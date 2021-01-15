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Мощное землетрясение в Индонезии: десятки погибших, сотни раненых

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
15 Января 2021, 13:00
Мощное землетрясение в Индонезии: десятки погибших, сотни раненых

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Свыше трех десятков человек погибли на индонезийском острове Сулавеси в результате землетрясения магнитудой 6,2, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Подземные толчки произошли после полуночи, люди уже спали, этим объясняется высокое количество пострадавших - пока известно о более, чем шестистах раненых.

Сообщается, что окончательных списков жертв пока нет, власти собирают сведения о пропавших без вести.

Поисковые работы под завалами домов продолжаются, спасатели используют тяжелую технику.

Эпицентр землетрясения располагался недалеко от города Мамуджу на западе острова Сулавеси.


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