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Мощное землетрясение у берегов Аляски вызвало цунами

29 Июля 2021 17:26
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Мощное землетрясение у берегов Аляски вызвало цунами

АНКОРИДЖ. КАЗИНФОРМ - Землетрясение магнитудой 8,2, зафиксированное в среду у побережья американского штата Аляска, стало самым сильным с 1965 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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Согласно сведениям Геологической службы США, в результате стихии наибольший ущерб был нанесен городу Анкоридж. Кроме того, землетрясение вызвало цунами, которое обрушилось на залив Аляска, западное побережье США и Гавайи.

Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 789 км к северо-востоку от Анкориджа, в котором проживают около 298 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 46,7 км. По данным службы, после землетрясения было зафиксировано около 28 афтершоков.

После землетрясения национальный центр предупреждения о цунами США объявил об угрозе цунами. На данный момент угроза снята для прибрежных районов полуострова Аляска, Алеутских островов, южного побережья Аляски, а также для Гавайев и Гуама. Жителям опасных районов не рекомендуют возвращаться назад до тех пор, пока местные власти не объявят территории безопасными.


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#Происшествия   #США  
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