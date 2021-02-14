Мощное землетрясение произошло в Японии

ТОКИО. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Японии в субботу в 23:08 по местному времени (20.08 по времени Нур-Султана). По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился на северо-востоке Японии в районе префектуры Фукусима, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Национальное метеорологическое управление объявило угрозу цунами, однако подчеркнуло, что опасности разрушений в его результате не ожидается. В то же время по общественному телевидению страны местных жителей призывают не приближаться к береговой линии.

В здании представительства ТАСС в Токио из-за подземных толчков, которые продолжались более минуты, падала техника, мебель, сработала аварийная система отключения газа во всей постройке. В настоящее время подземные толчки прекратились, но японские метеорологи предупреждают о возможности афтершоков.

Мощные подземные толчки ощущались, по крайней мере, в десяти префектурах северной, северо-восточной и центральной частей Японии, включая Фукусиму, Мияги и столичный регион, отмечают метеорологи.

При правительстве Японии начал работу кризисный штаб в связи с мощным землетрясением.

Премьер-министр страны Ёсихидэ Суга заявил , что произошедшее не привело к масштабным разрушениям и большому числу пострадавших. Он призвал местное население в ближайшее время не покидать дома и готовиться к возможным афтершокам после землетрясения.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като призвал местное население к спокойствию и подчеркнул, что власти страны делают все необходимое для минимизации последствий стихийного бедствия.

Японские власти информировали, что национальные Силы самообороны будут направлены на помощь в ликвидации последствий подземных толчков, если это потребуется.

Вместе с тем, энергетическая компания Tokyo Electric Power сообщила , что специалисты не зафиксировали после землетрясения нештатных ситуаций на АЭС «Фукусима-1». При этом в стране приостановили работу несколько ТЭС.

Кацунобу Като заявил, что атомные объекты, расположенные на территории Японии, не пострадали в результате землетрясения.

Также приостановлено движение скоростных поездов «синкансэн» в нескольких направлениях.

В национальном метеорологическом управлении Японии заявили , что землетрясение, вероятно, было афтершоком так называемого Великого восточно-японского землетрясения, которое произошло 11 марта 2011 года, пишет ТАСС.