РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:11, 14 Февраль 2021 | GMT +6

    Мощное землетрясение произошло в Японии

    None
    None
    ТОКИО. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Японии в субботу в 23:08 по местному времени (20.08 по времени Нур-Султана). По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился на северо-востоке Японии в районе префектуры Фукусима, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Национальное метеорологическое управление объявило угрозу цунами, однако подчеркнуло, что опасности разрушений в его результате не ожидается. В то же время по общественному телевидению страны местных жителей призывают не приближаться к береговой линии.

    В здании представительства ТАСС в Токио из-за подземных толчков, которые продолжались более минуты, падала техника, мебель, сработала аварийная система отключения газа во всей постройке. В настоящее время подземные толчки прекратились, но японские метеорологи предупреждают о возможности афтершоков.

    Мощные подземные толчки ощущались, по крайней мере, в десяти префектурах северной, северо-восточной и центральной частей Японии, включая Фукусиму, Мияги и столичный регион, отмечают метеорологи.

    При правительстве Японии начал работу кризисный штаб в связи с мощным землетрясением.

    Премьер-министр страны Ёсихидэ Суга заявил , что произошедшее не привело к масштабным разрушениям и большому числу пострадавших. Он призвал местное население в ближайшее время не покидать дома и готовиться к возможным афтершокам после землетрясения.

    Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като призвал местное население к спокойствию и подчеркнул, что власти страны делают все необходимое для минимизации последствий стихийного бедствия.

    Японские власти информировали, что национальные Силы самообороны будут направлены на помощь в ликвидации последствий подземных толчков, если это потребуется.

    Вместе с тем, энергетическая компания Tokyo Electric Power сообщила , что специалисты не зафиксировали после землетрясения нештатных ситуаций на АЭС «Фукусима-1». При этом в стране приостановили работу несколько ТЭС.

    Кацунобу Като заявил, что атомные объекты, расположенные на территории Японии, не пострадали в результате землетрясения.

    Также приостановлено движение скоростных поездов «синкансэн» в нескольких направлениях.

    В национальном метеорологическом управлении Японии заявили , что землетрясение, вероятно, было афтершоком так называемого Великого восточно-японского землетрясения, которое произошло 11 марта 2011 года, пишет ТАСС.


    Теги:
    Япония Происшествия, ЧС Происшествия Мировые новости
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:34
    Глава МЧС прокомментировал информацию о сборе дани для него
    Сегодня, 12:30
    Центральное водоснабжение появится в двух районах Семея
    Сегодня, 12:16
    Пресечена деятельность финансовой пирамиды в Акмолинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!