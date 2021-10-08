Мощное землетрясение произошло в Токио

НУР-СУЛТАН. ТАСС - КАЗИНФОРМ - В районе Токио произошло землетрясение магнитудой 6,1, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии.

Эпицентр подземных толчков находился на границе префектур Токио и Тиба. Очаг залегал на глубине 80 км.

В зданиях в японской столице сильно раскачивались стены. На улицах сработала экстренная система предупреждения.

Угрозы цунами в Японии после землетрясения нет, но сейсмологи предупреждают о возможности новых мощных толчков.

Движение скоростных поездов «синкансен» в районе Токио полностью приостановлено после землетрясения.