20:12, 07 Октябрь 2021 | GMT +6
Мощное землетрясение произошло в Токио
НУР-СУЛТАН. ТАСС - КАЗИНФОРМ - В районе Токио произошло землетрясение магнитудой 6,1, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии.
Эпицентр подземных толчков находился на границе префектур Токио и Тиба. Очаг залегал на глубине 80 км.
В зданиях в японской столице сильно раскачивались стены. На улицах сработала экстренная система предупреждения.
Угрозы цунами в Японии после землетрясения нет, но сейсмологи предупреждают о возможности новых мощных толчков.
Движение скоростных поездов «синкансен» в районе Токио полностью приостановлено после землетрясения.