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    20:12, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    Мощное землетрясение произошло в Токио

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    НУР-СУЛТАН. ТАСС - КАЗИНФОРМ - В районе Токио произошло землетрясение магнитудой 6,1, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии.

    Эпицентр подземных толчков находился на границе префектур Токио и Тиба. Очаг залегал на глубине 80 км.

    В зданиях в японской столице сильно раскачивались стены. На улицах сработала экстренная система предупреждения.

    Угрозы цунами в Японии после землетрясения нет, но сейсмологи предупреждают о возможности новых мощных толчков.

    Движение скоростных поездов «синкансен» в районе Токио полностью приостановлено после землетрясения.


    Теги:
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