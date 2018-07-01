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Мощное землетрясение произошло в Индонезии, есть жертвы

29 Июля 2018 16:40 171
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Мощное землетрясение произошло в Индонезии, есть жертвы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 12 человек стали жертвами мощного землетрясения, произошедшего в воскресенье на индонезийском острове Ломбок, передает ТАСС.

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Как сообщило агентство Reuters, число пострадавших возросло до 40. По его данным, на севере острова отсутствует электричество. Власти в срочном порядке приостановили подъем туристов на активный вулкан Ринджани, который считается популярной достопримечательностью острова.

Ранее близ города Матарам (319 тыс. жителей) произошло землетрясение магнитудой 6,4. Очаг стихии залегал на глубине 7,5 км. Согласно информации агентства Kyodo, в пострадавшем районе было зафиксировано 11 повторных толчков магнитудой до 5,7.

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Ключевые слова: Происшествия, Индонезия,
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