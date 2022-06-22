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    12:54, 22 Июнь 2022 | GMT +6

    Мощное землетрясение произошло в Афганистане, погибли 250 человек

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    КАБУЛ. КАЗИНФОРМ - В результате мощного землетрясения в провинции Пактика на юго-востоке Афганистана погибли по меньшей мере 250 человек, а еще около 150 получили ранения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    По данным американских сейсмологов, землетрясение магнитудой 6,1 произошло на глубине около 51 км ранним утром, когда многие люди еще спали.

    В социальных сетях появляются кадры, на которых видны разрушенные дома, обломки на улицах и пострадавшие на носилках.

    Представитель местных властей сообщил, что число погибших, вероятно, будет увеличиваться.

    Эпицентр землетрясения находился примерно в 44 километрах от города Хост на юго-востоке Афганистана. Толчки чувствовались на расстоянии более чем 500 км от границы страны, в том числе в Пакистане и Индии. По данным американских сейсмологов, землетрясение также ощущалось в столице Афганистана Кабуле и Исламабаде - столице Пакистана.

    Теги:
    Землетрясение Афганистан Мировые новости Происшествия Происшествия, ЧС
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