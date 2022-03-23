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    08:47, 23 Март 2022 | GMT +6

    Мощное землетрясение произошло у берегов Тайваня

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Мощное землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано у берегов Тайваня. Об этом сообщает Китайский сейсмологический центр, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в 01:41 по местному времени в среду у восточного побережья Тайваня. Очаг залегал на глубине 20 км. Эпицентр подземных толчков был зафиксирован в точке с координатами 23,45 градуса северной широты и 121,55 градуса восточной долготы.

    Землетрясение сопровождалось многочисленными афтершоками магнитудой до 5,7. Последний подземный толчок магнитудой 4,3 зафиксирован в 05:41 по местному времени. Очаг залегал на глубине 15 км.

    По сообщениям местных СМИ, угроза цунами не объявлялась.


    Теги:
    Китай Землетрясение Происшествия, ЧС Происшествия Мировые новости
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