Мощное землетрясение произошло у берегов Тайваня

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Мощное землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано у берегов Тайваня. Об этом сообщает Китайский сейсмологический центр, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в 01:41 по местному времени в среду у восточного побережья Тайваня. Очаг залегал на глубине 20 км. Эпицентр подземных толчков был зафиксирован в точке с координатами 23,45 градуса северной широты и 121,55 градуса восточной долготы.

Землетрясение сопровождалось многочисленными афтершоками магнитудой до 5,7. Последний подземный толчок магнитудой 4,3 зафиксирован в 05:41 по местному времени. Очаг залегал на глубине 15 км.

По сообщениям местных СМИ, угроза цунами не объявлялась.