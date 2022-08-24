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Мощное землетрясение произошло на западе Индонезии

Редактор:  
Гульмира Байзакова
24 Августа 2022, 07:38
Мощное землетрясение произошло на западе Индонезии

ДЖАКАРТА. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в провинции Бенгкулу в Западной Индонезии, при этом оно не обладало достаточным потенциалом для того, чтобы вызвать цунами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Как отметило Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии , землетрясение произошло в 21:31 по джакартскому времени. Эпицентр располагался в 64 км к юго-западу от района Каур. Гипоцентр залегал на глубине 12 км под морским дном.

Землетрясение не обладало потенциалом для того, чтобы вызвать цунами, отметили в агентстве.

Фото: www.aa.com.tr


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