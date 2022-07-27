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Мощное землетрясение произошло на Филиппинах
27 Июля 2022 09:44

Мощное землетрясение произошло на Филиппинах

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на острове Лусон (Филиппины). Об этом сообщает агентство Philippine News Agency со ссылкой на Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (Phivolcs), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Эпицентр стихии находился в 3 км к северо-востоку от муниципалитета Тайум (провинция Абра). Очаг залегал на глубине 17 км. Толчки разной интенсивности ощущались также в столице Филиппин – Маниле.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Землетрясение произошло в среду утром в 08:43 по местному времени. Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 7,1.


Фото предоставлено PIA Abra
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Автор:
Корреспондент
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