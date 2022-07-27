27 Июля 2022 17:48

Мощное землетрясение произошло на Филиппинах: есть погибшие и пострадавшие

МАНИЛА. КАЗИНФОРМ - Землетрясение магнитудой 7 произошло в среду на крупнейшем на Филиппинах острове Лусон, в результате погибли два человека, примерно 30 пострадали. Об этом заявили официальные лица правительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Национальный совет по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий подтвердил гибель одного человека в провинции Бенгет на севере страны. Местные власти также сообщили, что в этом регионе пострадали пять человек.

Губернатор провинции Абра Мария Джоселин Валера Бернос заявила, что 25-летний мужчина также погиб после того, как его придавило бетонной плитой в городе Бангед. В интервью местному радио она сообщила, что 25 человек получили в результате землетрясения легкие травмы.

Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии сообщил, что землетрясение магнитудой 7 произошло в провинции Абра на севере страны в 08:43 по местному времени (в 00:43 по Гринвичу).

Изначально институт сообщил о магнитуде 7,3, а эпицентр подземных толчков находился в городе Лагангиланг. В обновленном отчете сообщалось, что эпицентр был расположен в городе Таюм, гипоцентр залегал на глубине 17 км.

Подземные толчки ощущались во многих районах острова Лусон, в том числе в столичной агломерации Большая Манила, где покачнулись высотные здания и приостановлена работа железнодорожного транспорта. Толчки ощущались и в других провинциях, включая Южный Илокос, Пангасинан, Нуэва-Виская, Булакан, Лагуна и Кавите.

В столичной агломерации охваченные паникой сотрудники офисов, в том числе президентского дворца, выбежали из зданий.

«Президент Филиппин Фердинанд Маркос планирует посетить пострадавшие регионы позже в среду», - сообщила его пресс-секретарь Роуз Беатрикс Крус-Анхелес.

Филиппины расположены на Тихоокеанском огненном кольце, где повышена сейсмическая активность.

Фото: cnbcfm.com