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    04:12, 13 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Мощное наводнение в Ливии: число жертв превысило три тысячи

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    Фото: Pexels
    РАБАТ. КАЗИНФОРМ - Масштабы бедствия от наводнений в Ливии сопоставимы с последствиями землетрясения в Марокко. Об этом заявили в Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Страна нуждается в международной помощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкоц на Еuronews.

    «В Ливии число пропавших без вести в результате наводнения достигло десяти тысяч», - заявили в Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

    По данным ливийских властей, стихия унесла жизни более трех тысяч человек. Однако есть опасения, что по мере проведения поисково-спасательных работ, число жертв природной катастрофы будет расти.

    «Проблемы самые разные. Речь идет о доступе к базовым медицинским учреждениям или медицинским услугам, обеспечении жильем, продовольствием и продуктами питания, оказании первой медицинской помощи, социальной поддержки и восстановлении семейных связей и, наконец, что не менее важно обращении с телами погибших», - отметил Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Тамер Рамадан.

    Причиной наводнений стали проливные дожди, которые принес шторм «Даниэль». На северо-востоке Ливии потоки воды разрушили защитные сооружения. Затопленными оказались города и поселки.

    Город Дерна оказался в числе наиболее пострадавших населенных пунктов. Красный Полумесяц обратился за международной помощью и заявил, что масштабы бедствия сопоставимы с землетрясением в Марокко.


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