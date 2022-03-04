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Мощная ветровая электростанция открыта в Актюбинской области

4 Марта 2022 07:45
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Мощная ветровая электростанция открыта в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Ветровая электростанция с самыми мощными в стране турбинами открыта в Каргалинском районе Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Проект электростанции «Бадамша-2» реализован итальянской компанией Eni через местную дочернюю компанию ТОО Arm Wind. Сумма инвестиций в проект составила 36 миллиардов тенге.

В церемонии приняли участие аким области Ондасын Уразалин, посол Италии Марко Альберти, управляющий директор ТОО Arm Wind Алекс Стиллавато, представители государственных органов и институтов развития региона.
«Выражаю благодарность компании Eni за высочайшие технологии, внедренные ими в Актюбинской области. Сегодня важный день для развития экономического потенциала региона, наращивания производства зеленой энергии», - сказал аким области Ондасын Уразалин.


Электростанция «Бадамша-2» была введена в коммерческую эксплуатацию в сентябре 2021 года, примерно через 12 месяцев с начала строительства. Установленная мощность ВЭС «Бадамша-2» составляет 48 МВт, что равно установленной мощности ветровой электростанции «Бадамша-1», которая была введена в эксплуатацию в начале 2020 год.
На сегодня ветровые турбины «Бадамша-2» являются крупнейшими установленными в Казахстане по размеру. Так, диаметр ротора составляет -158 метров, высота оси - 101 метр, мощность - 4,8 МВт каждая.
Планируется, что ветротурбогенераторы ежегодно будут вырабатывать электроэнергию до 200 ГВтч, что эквивалентно потреблению энергии примерно 37 000 домохозяйств и предотвращению выбросов 173 000 тонн углекислого газа в год.


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#Энергетика   #Актюбинская область   #Экология   #Энергия будущего  
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Автор:

Самал Ендибаева

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