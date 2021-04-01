Морскую оперативно-спасательную службу предложили создать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Суиндик Алдашев предложил создать в стране морскую оперативно-спасательную службу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году в казахстанском секторе Каспийского моря добыто 15 млн тонн нефти, из них 2,2 млн тонн было транспортировано через порт Актау. Кроме того, в 2020 году в морские порты Актау и Курык 1 283 раза заходили суда, а до 2025 года ожидается увеличение этого показателя в 2 раза», - сказал Суиндик Алдашев в своем депутатском запросе на пленарном заседании Сената.

По его словам, всё это увеличивает риск загрязнения Каспийского моря, и сейчас важно предпринимать проактивные меры.

«Одной из таких мер должно стать создание морской оперативно-спасательной службы. Основной угрозой загрязнения Каспийского моря являются разливы нефти и нефтепродуктов при добыче и транспортировке. Поэтому для предотвращения увеличения площади загрязнения морской поверхности и удаления нефтяных пятен требуются большие организационные, технические и технологические усилия. К сожалению, на сегодняшний день в Республике Казахстан отсутствует подразделение, аттестованное в установленном порядке, оснащенное специальной техникой и материалами, имеющее достаточное количество квалифицированных и опытных специалистов, спасателей», - отметил Суиндик Алдашев.

Сенатор считает, что еще одной причиной для создания такой службы является тот факт, что методы, применяемые в мировой практике по обеспечению техногенной безопасности на воде, принципиально отличаются от наземных мероприятий.

«А имеющиеся в системе МЧС страны силы и средства, в том числе оперативно-спасательные отряды, не способны выполнять такие задачи. Такие специальные морские оперативно-спасательные службы уже созданы и работают в других прикаспийских странах, в частности, в Азербайджане, России и Туркменистане», - заключил он.