РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:08, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    Морскую оперативно-спасательную службу предложили создать в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Суиндик Алдашев предложил создать в стране морскую оперативно-спасательную службу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В прошлом году в казахстанском секторе Каспийского моря добыто 15 млн тонн нефти, из них 2,2 млн тонн было транспортировано через порт Актау. Кроме того, в 2020 году в морские порты Актау и Курык 1 283 раза заходили суда, а до 2025 года ожидается увеличение этого показателя в 2 раза», - сказал Суиндик Алдашев в своем депутатском запросе на пленарном заседании Сената.

    По его словам, всё это увеличивает риск загрязнения Каспийского моря, и сейчас важно предпринимать проактивные меры.

    «Одной из таких мер должно стать создание морской оперативно-спасательной службы. Основной угрозой загрязнения Каспийского моря являются разливы нефти и нефтепродуктов при добыче и транспортировке. Поэтому для предотвращения увеличения площади загрязнения морской поверхности и удаления нефтяных пятен требуются большие организационные, технические и технологические усилия. К сожалению, на сегодняшний день в Республике Казахстан отсутствует подразделение, аттестованное в установленном порядке, оснащенное специальной техникой и материалами, имеющее достаточное количество квалифицированных и опытных специалистов, спасателей», - отметил Суиндик Алдашев.

    Сенатор считает, что еще одной причиной для создания такой службы является тот факт, что методы, применяемые в мировой практике по обеспечению техногенной безопасности на воде, принципиально отличаются от наземных мероприятий.

    «А имеющиеся в системе МЧС страны силы и средства, в том числе оперативно-спасательные отряды, не способны выполнять такие задачи. Такие специальные морские оперативно-спасательные службы уже созданы и работают в других прикаспийских странах, в частности, в Азербайджане, России и Туркменистане», - заключил он.


    Теги:
    Сенат Парламент Экология Безопасность
    Сейчас читают
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!