Морские учения стран НАТО начались в Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – В Средиземном и Эгейском морях проходят военно-морские учения НАТО. В них принимают участие военнослужащие из 15 стран Организации Североатлантического договора, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Военные учения начались вчера и продлятся до 22 сентября. В маневрах под названием «Dynamic Mariner/Mavi Balina 2022» принимают участие все страны-участницы Альянса. В ходе учений военно-морские силы разных государств-членов НАТО смогут оценить уровень своей военной подготовки и выполнить ряд актуальных учебных задач.

Учения подобного характера являются одними из наиболее важных на сегодняшний день для Турции в связи с напряженными отношениями с Грецией. С начала 2023 года к Анкаре от Лондона переходит командование морскими частями сил Североатлантического Альянса.

Помимо турецких ВМС, в маневрах примут участие сухопутные войска страны, военно-воздушные силы и командование береговой охраны. В учебном взаимодействии примут участие около 8 тыс. человек, 52 единицы боевых кораблей, 4 подлодки, 34 самолета и 16 вертолетов. От Турции в учениях будет задействован универсальный десантный корабль «Анадолу», который может использоваться как легкий авианосец и десантный корабль-амфибия «Санджактар».

В июле этого года силы НАТО уже проводили аналогичные военные учения под названием «Sea Breeze» в районе болгарского порта Варна. Эти маневры считались крупнейшими до начала учений в Средиземном и Эгейском морях. В них принимало участие 24 корабля и около 1,5 тыс. военных из 11 стран НАТО.

Фото: Global Look Press/US Navy