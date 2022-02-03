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Морские пограничники предотвратили экономический ущерб стране на сумму более 575 млн тенге

3 Февраля 2022 17:24
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Морские пограничники предотвратили экономический ущерб стране на сумму более 575 млн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Морские пограничники предотвратили экономический ущерб государству на сумму более 575 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В пресс-службе Комитета национальной безопасности пояснили, что в акватории Каспийского моря экипажами пограничных кораблей береговой охраны на постоянной основе проводятся оперативно-профилактические мероприятия по поддержанию благоприятного режима плавания, пресечению браконьерской деятельности и охране водных биологических ресурсов.

По информации ведомства, основными нарушителями режима территориальных вод являются иностранные и казахстанские браконьеры, использующие быстроходные плавсредства в противоправной деятельности.

«Только за два месяца (с декабря 2021 по январь 2022 года) пограничниками в море задержано 45 правонарушителей на 23 плавсредствах, изъято более 73 км орудий браконьерского промысла (сетей), выпущено в море 1 905 рыб осетровых (373) и частиковых пород (1 532), наложено штрафов на 1 млн 130 тысяч тенге. Предотвращен экономический ущерб государству на сумму более 575 млн тенге», - прокомментировали в пресс-службе КНБ РК.



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#Экономика   #Пограничники   #КНБ РК  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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