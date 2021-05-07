Морские каналы на Каспии: доводы за и опасения за судьбу моря

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау копания NCOC провела круглый стол по проекту создания судоходных каналов на Каспийском море, где представители Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, компании NCOC, ученые и эксперты в сфере экологии, рыбного хозяйства, экоактивисты, представители общественности свои доводы за их строительство и опасения за дальнейшую судьбу этой части уникального водоема, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Предваряя заседание круглого стола, председатель Комитета по экологическому регулированию и контроля Зулфухар Жолдасов сообщил, для детального ознакомления с проектом, группа общественного мониторинга побывала на месторождении Кашаган, осмотрела район проведения дноуглубительных работ.

«Побывав на месте дноуглубительных работ, мы убедились, что прежде чем приступать к реализации проекта, компания рассмотрела различные варианты доставки грузов и людей на искусственные острова месторождения Кашаган. Рассматривались варианты привлечения судов на воздушной подушке, со сверхмалой осадкой, строительство мостов и эстакад. Самым оптимальным был выбран проект дноуглубительных работ, влияние которого на экологию будет минимальным. Работы будут проводиться не на новых маршрутах, а на уже существующих водных путях на площади 29 квадратных километров, где и сегодня идет движение судов. Это всего 0,03% северо-восточной части Каспийского моря. Проведенные учеными исследования показали, что существенного воздействия на пути миграции рыбы, тюленей и среду обитания птиц проект не окажет. Небольшие убытки, которые понесет ихтиофауна, будут компанией компенсированы. При этом за всем процессом работ будет вестись строгий общественный мониторинг», - сообщил председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Зулфухар Жолдасов.

Сама идея прокладки каналов стала необходимостью в связи с продолжающимся с 1995 года падением уровня Каспийского моря, в том числе в районе морских объектов месторождения Кашаган. Проект разделен на две очереди строительства – Западный подходной канал до острова D и внутрипромысловый канал, соединяющий остров D с беспилотными островами. Ширина канала составит от 80 до 115 метров. В проект также входит создание 10 разворотных бассейнов диаметром от 325 до 380 метров. Всего со дна моря будет вынуто свыше 18,5 млн кубометров грунта.

На заседании круглого стола его участники подробно проанализировали все аспекты реализации проекта на ихтиофауну, миграцию рыбы, птиц, повышение мутности воды. Ученые пришли к выводу, что проект не окажет практически никакого влияния на миграцию осетровых, за судьбу которых переживает общественность, рыбаки.

«Стада осетровых мигрируют из южных районов моря на север на север не по всему Каспию, а по восточному побережью. Редко они заходят в район работ и во время нагульной миграции, предпочитая более теплые мелководные участки. При этом территория работ очень маленькая, и они не повлияют на состояние рыбных запасов, изменение ихтиофауны. Но за дноуглублением будет вестись постоянный государственный контроль», - сказал председатель Комитета рыбного хозяйства Нариман Жунусов.

Однако местные экологи, экоактивисты, представители общественности высказали ряд замечаний, попросив нефтедобывающую компанию провести дополнительные исследования, в ходе которых должен быть получен доказательный ответ на влияние работ не только на осетровых, но и другую промысловую рыбу. А также сообщить, что планирует предпринимать компания в перспективе, если обмеление моря продолжится. При этом в процессе всех работ по углублению морского дна общественность должна иметь широкий доступ к ходу реализации проекта.