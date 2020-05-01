«Морские дьяволы» 74-й отдельной морской стрелковой бригады из Актюбинска вызывали ужас у врага

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – К 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне МИА «Казинформ» публикует серию материалов об объектах военного времени. Корреспондент Казинформа подготовил материал о «морских дьяволах» как называли фашисты бойцов 74-й отдельной морской стрелковой бригады, сформированной в 1941 году в Актюбинске.

В октябре 1941 года в здании нынешней средней школы №14 города Актобе был сформирован штаб 74-й отдельной морской стрелковой бригады. В память об этом событии на стенах школы установлена мемориальная доска.

Осенью 1941 года в Актюбинск прибыла группа военных во главе с начальником политотдела Владимиром Волосовым. Перед ним была поставлена задача сформировать бригаду морских пехотинцев. Основу этого подразделения должны были составить выпускники Кронштадского высшего военно-морского училища имени Фрунзе, эвакуированного в начале войны в Астрахань. В связи с нарастающей военной угрозой училище сделало ускоренный выпуск и часть новоиспеченных офицеров флота была направлена в Актюбинск. Кроме того, прибыли около 1000 моряков Каспийской флотилии, ряды которой пополнили еще 2000 добровольцев- казахстанцев.

«В стенах нашей школы они проходили теоретическое обучение, затем практику – в полевых условиях. Была поставлена задача обучить бойцов сражаться как на море, так и на суше. Командовал бригадой генерал-майор Степан Лишенков. Времени на долгосрочное обучение не было, поэтому морские пехотинцы или «морские дьяволы», как их называли фашисты, доучивались непосредственно в боевых условиях», - рассказала учитель истории сш№14 Жанна Сагизбаева.

В конце октября 1941 года 74-отдельная морская бригада прибыла под Москву в район Белого Раста. Обстановка была крайне напряженной, фашисты стояли на ближних подступах к столице. Вермахт бросил на Москву танковую армаду Гудериана. Завязались ожесточенные бои за село Белый Раст, которое защищали морские пехотинцы 74-й бригады. Три дня оно переходило из рук в руки.

«Моряки отчаянно сражались за каждый дом и выстояли, не пропустили врага на своем участке. Многие из них погибли на фронтах войны, но оставили заметный след в битве под Москвой. Сегодня на поля Белого Раста возят нахимовцев, чтобы ребята увидели места, где морские пехотинцы зимой 1941 года, сбросив маскировочные халаты и надев бескозырки, 35 минут бежали под гору под пулеметным огнем. Могли залечь, но не ложились, бежали, сходились в рукопашную в первой линии обороны противника и крушили ее. Морские пехотинцы или «морские дьяволы» наводили ужас в стане врагов. Когда в бой шли люди в полосатых тельняшках, противник уже не думал о наступлении», - добавила Ж. Сагизбаева.

В наше время на уроках истории ученики старших классов средней школы №14 с гордостью смотрят на стенды в своем кабинете, а учитель рассказывает им о героизме морских пехотинцев 74-й бригады, сформированной в здании учебного заведения.

В обороне Москвы принимали участие семь морских стрелковых бригад. Оценивая действия морских пехотинцев маршал советского союза Георгий Жуков писал: «В битве за Москву не раз отличились моряки, входившие в состав морских стрелковых бригад. Должен сказать, что и период битвы за Ленинград морские бригады, как и в битве под Москвой, покрыли себя боевой славой и в значительной степени способствовали общему успеху советских войск».