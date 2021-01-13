+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -33 °С
Алматы: -8 °С
USD 419.62 EUR 510.8
RUB 5.6 CNY 64.09
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Морозы в СКО: ограничено движение по всем направлениям

13 Января 2021 23:15
Поделиться:
Морозы в СКО: ограничено движение по всем направлениям

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области второй день подряд ограничивают движение на автодорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Из-за мороза отменили занятия в школах Акмолинской области
Алматинцев попросили убрать машины с обочин дорог О правилах безопасности при отогреве автомобилей рассказали столичные спасатели В один млрд тенге обойдется футбольная команда в СКО

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, с 20 часов на автодорогах республиканского, областного и районного значения из-за понижения температуры до минус 38 градусов ограничили движение для общественного транспорта и работающего на дизельном топливе.

В 22.00 североказахстанцы получили на мобильные телефоны сообщение о закрытии дорог по всем направлениям.

Днем ранее в регионе бушевала метель. Дороги по всем направлениям закрывали для всех видов транспорта.



Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Дороги   #Погода  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив