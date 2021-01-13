Морозы в СКО: ограничено движение по всем направлениям

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области второй день подряд ограничивают движение на автодорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, с 20 часов на автодорогах республиканского, областного и районного значения из-за понижения температуры до минус 38 градусов ограничили движение для общественного транспорта и работающего на дизельном топливе.

В 22.00 североказахстанцы получили на мобильные телефоны сообщение о закрытии дорог по всем направлениям.

Днем ранее в регионе бушевала метель. Дороги по всем направлениям закрывали для всех видов транспорта.



