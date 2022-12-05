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Морозы сохранятся на большей части РК 6-8 декабря

5 Декабря 2022, 11:12
Морозы сохранятся на большей части РК 6-8 декабря

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большая часть Казахстана в ближайшие трое суток будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, в связи с чем ожидается ясная, морозная погода, преимущественно без осадков. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», лишь на юге, юго-востоке страны, под влиянием атмосферных фронтов, ожидается снег, туман, на юге - гололед.

Резких изменений в температурном фоне не ожидается. Ночью 6 декабря в Карагандинской, 7-8 декабря в Восточно-Казахстанской областях прогнозируются морозы до 35 градусов.


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